Министр труда объявила, когда люди и компании получат обещанные компенсации

Если во вторник, 24 марта, правительство утвердит проект закона о компенсациях по уходу за детьми до 13 лет в связи с пандемией, то выплаты начнутся в апреле. Об этом в интервью изданию Právo заявила министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова.

«Если ранее мы основное внимание уделяли безопасности, то сейчас наступил второй этап — мы пытаемся защитить экономику и сохранить рабочие места. Главное — это результат, споры можем решать потом. Государство в течение ближайших недель должно выделить сотни миллиардов крон на ликвидацию последствий кризиса. Если мое предложение о выплате больничных по уходу за детьми примут обе палаты парламента, семьи смогут получить выплаты в течение нескольких дней. Я бы хотела, чтобы пособия выплачивались за прошедший календарный месяц, это значит, что семьи могли бы получить выплаты за март в апреле», — сказала Яна Малачова.

По ее словам, предполагается, что дети будут дома несколько недель. Правительственная программа Antivirus призвана сохранить рабочие места, чтобы фирмы смогли получить компенсации для выплаты зарплат работникам и чтобы компании из-за приостановки деятельности не должны были увольнять сотрудников. Предприятиям государство сможет компенсировать затраты на зарплату сразу же, как только они предоставят документы о выплатах работникам за март. Программа Antivirus это фактически вакцина против коронавируса на рынке труда, сказала Малачова.

Сейчас в Чехии на больничном находятся около 356 тыс. человек, еще 24 тыс. человек — в личном карантине. Размер пособия по уходу за ребенком до 13 лет составляет 60% от заработной платы сотрудника. По решению правительства право на такое пособие впервые получили индвидуальные предприниматели — для них размер пособия составляет 424 кроны в день. Ожидается, что пособия будут выплачиваться за весь период закрытия школ и детских садов

Источник: novinky.cz/