Курс чешской кроны продолжает падать

Чешская крона резко ослабла по отношению к евро и доллару. По данным на 19 марта, курс чешской кроны к евро составил 27,62, а к доллару — 25,82.

В прошлую пятницу курс чешской кроны составлял соответственно 26,18 и 23,65. По мнению аналитиков, резкое обесценивание кроны способно повысить экономическую активность чешской экономики: это поможет экспортерам пережить худшие времена. Рядовые граждане рано или поздно начнут ощущать изменения, связанные с повышением цен на импортные товары. Дальнейшая динамика курса валюты будет тщательно отслеживаться Чешским национальным банком.

В понедельник, 16 марта, правление ЧНБ провело внеочередное собрание и понизило ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 1,75%. ЧНБ вернул ставки на уровень мая прошлого года. В последний раз центральный банк снижал ставки на 0,5 процентных пункта в феврале 2009 года, во время мирового финансового кризиса.

«Произошло ослабление, которое является естественным в ситуации, когда рынок нервничает. Первыми начинают снижаться валюты, которые считаются более рискованными, чем, например, швейцарский франк, доллар США или японская иена», — сказал председатель правления ЧНБ Йиржи Руснок.

В понедельник Руснок заявил, что ЧНБ не готовится к немедленному вмешательству в ситуацию на рынке, но подтвердил готовность регулятора реагировать на любые чрезмерные колебания обменного курса кроны своими инструментами. ЧНБ имеет валютные резервы в размере 3,4 трлн крон. «У нас есть режим плавающей ставки, и это дает нам право реагировать в случае значительных колебаний валютных курсов», — отметил Руснок.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz