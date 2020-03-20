Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина

Сейчас на такие выплаты на весь период закрытия школ и детских садов могут рассчитывать родители детей не старше 10 лет. Кроме того, этот вид пособия смогут получать и индивидуальные предприниматели.

«Мы договорились о том, что размер пособия по болезни для самозанятых лиц будет регулироваться Министерством промышленности и торговли, размер выплат утвержден на уровне 424 кроны в день, что составляет около 14 тысяч крон в месяц», — сказал министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

«Больничный будет выплачиваться в течение всего срока действия экстренных мер и в течение всего периода закрытия школ и детских садов, а также будет оплачиваться задним числом. Тем, кто уже подал заявку, не нужно будет заполнять новое заявление», — добавила министр труда и социальных дел Яна Малачова.

«Государству эта мера обойдется в 2,7 млрд крон в месяц. На выплаты могут рассчитывать около 10 тысяч человек», — добавила она.

Размер такого пособия составляет 60% от базовой заработной платы работников. Законопроект о выплате пособий во время карантина должен утвердить чешский парламент.

Источник: irozhlas.cz