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Государство выплатит компенсации предприятиям, чьи сотрудники остались без работы из-за пандемии

Государство выплатит компенсации предприятиям, чьи сотрудники остались без работы из-за пандемии

Марина Коханкова 705 0
Сотрудники чешских предприятий, оставшиеся без работы на время карантина, получат 80% заработной платы. Фирмам затраты на зарплату компенсирует государство — в размере 100%, сообщил после заседания правительства премьер-министр страны Андрей Бабиш.
Государство выплатит компенсации предприятиям, чьи сотрудники остались без работы из-за пандемии

«Мы решили выплатить компенсации за карантин. Мы будем платить всем компаниям. Их сотрудники получат 80% своей заработной платы, а мы фирмам компенсируем 100%», — заявил премьер-министр.

«Сегодня люди не только беспокоятся о своем здоровье, но и боятся, чем заплатят за аренду квартиры или ипотеку. В этот момент государство должно четко сказать, что оно поможет. Вот почему мы хотим оказать быструю помощь всем, например, выплатить по 15 000 крон в качестве поддержки всем пострадавшим от нынешнего кризиса. Мы хотим обсудить пакет экономических мер с правительством», — сказал глава ODS Петр Фиала.

Партия ODS также предложила, чтобы все кредиты физическим и юридическим лицам были заморожены до конца года, люди и фирмы не должны были бы их погашать.

«Индивидуальным предпринимателям должна быть предоставлена ​​единовременная компенсация в размере 30 000 крон. Государство не должно допустить, чтобы люди или компании оказались в тяжелой финансовой ситуации», — сказал представитель ODS Збинек Станюра.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия правительство коронавирус работа зарплата
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