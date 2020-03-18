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Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина

Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина

Марина Коханкова 1 0
В результате чрезвычайных мер по борьбе с распространением коронавируса число пассажиров, пользующихся пражским общественным транспортом, сокращается. В связи с этим на период карантина вводится новое расписание для метро, автобусов и трамваев как во время каникул.
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина

Начиная со следующей недели, интервалы движения транспорта в часы пик в рабочие дни будут увеличены. 

Метро

С субботы, 21 марта, новое расписание будет действовать на всех линиях метро — интервалы движения поездов будут увеличены на 1-2 минуты. 

Трамваи
С понедельника, 23 марта, на всех трамвайных маршрутах будут увеличены интервалы движения на 2 минуты в утренние часы в будние дни (с 8 до 10 минут в часы пик и с 10 до 12 минут утром). Для маршрутов №№ 9, 17 и 22 в период пиковой нагрузки интервал будет изменен с 4 до 5 минут, а утром — с 5 до 6 минут. 

Вечерний и ночной транспорт
Из-за резкого снижения количество пассажиров в вечернее и ночное время с пятницы, 20 марта, интервалы для трамваев (№№ маршрутов от 91 до 99) и автобусов (№№ 904, 905, 910, 911, 912 и 915) в выходные дни останутся 30-минутными (как сейчас в рабочие дни). Как и в случае с дополнительными ежедневными автобусными линиями, работа дополнительных трамвайных линий №№ 2, 8, 12, 13 и 15 будет прекращена в 22:30 с понедельника, 23 марта.

Автобусы
Автобусное сообщение остается таким же, как и раньше, возможно незначительное увеличение интервалов движения в будние дни.На выбранных городских линиях работа автобусов прекращается в 22:30.

Поезда
В настоящее время движение поездов остается без ограничений, за исключением маршрута S49 (Roztoky u Prahy — Praha-Hostivař), который не будет работать со среды 18 марта. 

Для покупки билетов DPP рекомендует пассажирам воспользоваться приложением PID Lítačka или бесконтактными терминалами. 

Источник: praha.eu

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Темы
транспорт Транспортное предприятие Праги Прага коронавирус
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