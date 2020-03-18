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Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах

Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах

Марина Коханкова 811 0
По решению кризисного штаба Праги жители чешской столицы должны будут носить медицинские маски, респираторы или другие защитные средства, предотвращающие распространение инфекции, в магазинах, государственных учреждениях и других общественных местах.
Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах

Мера вводится в действие с 12 часов 18 марта, говорится в постановлении мэра Праги. Правило распространяется на все крытые общественные здания — продуктовые магазины, государственные, муниципальные, социальные и образовательные учреждения, почтовые отделения, аптеки, остановки общественного транспорта и др. Штраф за нарушение этого правила составляет 20 тыс. крон.

С 17 марта ношение масок является обязательным в общественном транспорте Праги (трамваях, автобусах, метро). За соблюдением принятых мер следит полиция.

Источник: praha.eu

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Темы
коронавирус Прага магазины
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