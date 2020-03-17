В Праге изменят расписание автобусов

Транспортное предприятие Праги (DPP) после консультаций с мэрией города и ROPID приняло решение временно изменить расписание 38 автобусных маршрутов.

Это маршруты №№ 101, 108, 110, 115, 116, 117, 121, 124, 130, 138, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 170 172, 175, 185, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 224, 228, 236, 240, 246 и 247. С 17 марта эти автобусы будут временно ездить до 22:30. Расписание для маршрутов №№ 101 и 108 будет изменено так, чтобы обеспечить связь с Центральным военным госпиталем.

Кроме того, из-за ограничения воздушного движения и полной остановки международных железнодорожных перевозок перестанет работать специальный автобусный маршрут Airport Express, который доставлял пассажиров в аэропорт.

DPP также сообщает, что автобусы будут автоматически останавливаться на всех остановках общественного транспорта — пассажирам не нужно будет нажимать кнопку «Стоп».

Транспортники советуют пассажирам садиться во время движения автобуса. Во всех автобусах будет также отключена система кондиционирования воздуха.

Источник: facebook.com