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Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям

Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям

Марина Коханкова 492 0
Правительство выделит еще 1 миллиард крон на программу беспроцентного кредитования для предпринимателей из-за проблем, вызванных распространением коронавируса. Об этом заявил министр промышленности и транспорта Карел Гавличек на пресс-конференции после заседания правительства.
Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям

Правительство одобрило кредитную программу Úvěr COVID в начале прошлой недели, первоначально на кредиты было выделено 600 млн крон. Принято решение, что программа также будет распространена индивидуальных предпринимателей (OSVČ).

Чешско-Моравский банк гарантий и развития (ČMZRB) 16 марта уже начал прием заявок от предпринимателей и фирм. По словам Гавличка, в течение дня было получено 437 заявлений на общую сумму 800 млн крон. «В принципе, мы можем сказать, что программа практически исчерпана или будет исчерпана в ближайшие часы», — сказал министр. Первоначально банк планировал принимать заявления на выдачу беспроцентных кредитов с 1 апреля.

Кредит может быть использован, например, для выплаты заработной платы работникам, погашения расходов на электроэнергию или аренду, финансирования материально-производственных запасов, оплаты счетов поставщиков-клиентов и др.  Предприниматели могут подавать заявки на кредит в размере  от 500 тыс. до 15 млн крон.

«Для некоторых мелких предпринимателей это была большая сумма, мы ее уменьшим», — сказал Гавличек. По его словам, государство будет и впредь поддерживать предпринимателей, перераспределяя деньги из некоторых других операционных программ, чтобы сделать их доступными.

Беспроцентный кредит Úvěr COVID выдается со сроком погашения до двух лет, включая возможность отсрочки погашения до 12 месяцев. Заявки могут быть поданы в электронным виде, обязательным условием является документ, подтверждающий, что у фирмы или предпринимателя возникли финансовые проблемы именно из-за пандемии коронавируса. Это могут быть, например, документы, подтверждающие отмену туров, если речь идет о турфирмах, или подтверждение отмены заказа или поставки материала, если это компания-производитель.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
кредитование Чехия коронавирус индивидуальный предприниматель бизнес
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