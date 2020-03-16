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Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды

Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды

Марина Коханкова 3738 0
В связи с карантином тысячи небольших компаний или индивидуальных предпринимателей вынуждены были закрыть магазины, рестораны, точки продаж, салоны красоты и иные заведения. Президент Торговой палаты Владимир Длоуги и советник мэра Праги Ян Хабр обсудили, как можно помочь предпринимателям в столице.
Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды

«Мы приветствуем инициативу мэрии Праги, выступившей с конкретными предложениями, такими как, например, помощь с оплатой аренды за помещения», — сказал президент Торговой палаты Владимир Длоуги.

Если владелец магазина, парикмахерской или иного заведения испытывает финансовые затруднения из-за принудительного закрытия бизнеса и, например, перечислит арендную плату с опозданием на месяц, мэрия не будет применять к нему санкции.

«На следующем заседании я предложу отложить арендные платежи для пострадавших предпринимателей на время профилактических мер, связанных с распространением коронавируса. Мы не хотим, чтобы предприниматели в столице обанкротились и закрыли свои магазины», — пояснил Ян Хабр.

Торговая палата продолжит переговоры с муниципалитетом о помощи предпринимателям в ближайшие дни. Оба учреждения хотят скоординировать дальнейшие шаги, которые помогут частным предпринимателям в Праге. Например, для наиболее пострадавших предпринимателей — при четко определенных условиях — можно будет списать часть арендной платы в зданиях, которыми управляет Прага.

Источник: praha.eu

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Темы
коронавирус Прага Чехия индивидуальный предприниматель
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