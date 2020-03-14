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В Чехии закрылись все рестораны и большинство магазинов

В Чехии закрылись все рестораны и большинство магазинов

Марина Коханкова 2702 0
Правительство Чехии приняло новые меры по предотвращению распространения коронавируса. С 6 утра 14 марта закрыты все рестораны и магазины, кроме продуктовых, а также парикмахерские и салоны красоты. Открыты будут аптеки, автозаправочные станции и магазины по продаже хозяйственных товаров.
В Чехии закрылись все рестораны и большинство магазинов

Рестораны могут продолжить работать, если еда подается через раздаточное окно. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Принятые меры будут действовать в течение 10 дней, до 24 марта.

«Причина в том, чтобы не допустить концентрации людей в основном в торговых центрах, которые открываются в 8:30 утра. Мы принимаем эти жесткие меры для предотвращения внезапного роста эпидемии в нашей стране», — сказал Бабиш.

Исключения сделаны также для магазинов компьютерной и бытовой электроники, зоомагазинов, оптики, киосков по продаже газет, журналов и табачных изделий.

Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Чешской Республике с 18 часов вечера в четверг, 12 марта. В стране запрещено проведение мероприятий с участием более чем 30 человек, закрыты все учебные заведения, кроме детских садов. Первоначально ресторанам было разрешено работать до 20 часов вечера, однако и эта мера была ужесточена.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Андрей Бабиш рестораны правительство Болезни магазины
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