На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным

Чешское Министерство труда и социальных дел подготовило проект поправок для помощи семьям в сложившейся ситуации. Если 16 марта его одобрит правительство, родители детей до 15 лет смогут взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на весь срок закрытия школ.

Кроме того, по проекту министерства, такой отпуск смогут брать не только наемные сотрудники, но и индивидуальные предприниматели, у которых данная деятельность является основным источником дохода. В этом случае выплаты будут осуществляться краевыми отделениями ведомств по труду.

Сейчас родитель может взять отпуск по уходу за ребенком продолжительностью максимум 9 дней, для матерей или отцов-одиночек его срок продлевается до 16 дней. Остаться дома можно только с ребенком до 10 лет.

«Нам необходимо по-настоящему быстро оказать помощь семьям с несовершеннолетними детьми», — заявила министр труда Яна Малачова.

Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил, что правительство обсудит эти вопросы в понедельник, уточнив, что еще предстоит рассчитать нагрузку на бюджет.

Источники: novinky.cz, пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов ЧР