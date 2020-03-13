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Банки могут дать клиентам отсрочку для погашения ипотечного кредита из-за коронавируса

Банки могут дать клиентам отсрочку для погашения ипотечного кредита из-за коронавируса

Марина Коханкова 1 0
Некоторые чешские банки предоставят трехмесячную отсрочку для погашения ипотечного кредита физическим лицам и малым предприятиям, которые терпят убытки в результате распространения коронавируса. Такое решение принял президиум Чешской банковской ассоциации (ЧБА). Однако не все кредитные организации согласны на подобные меры.
Банки могут дать клиентам отсрочку для погашения ипотечного кредита из-за коронавируса

Банк Česká spořitelna разрешит отложить на три месяца платежи по ипотечным потребительским кредитам для работников и индивидуальных предпринимателей. «Мы будем обрабатывать все запросы от клиентов в электронном виде. Мы опубликуем соответствующую информацию на сайте банка и в социальных сетях в ближайшее время», — сообщил пресс-секретарь Česká spořitelna Филип Грубы.

В Raiffeisenbank заявили, что постараются предоставить отсрочку клиентам, которые сталкиваются с финансовыми трудностями. «Мы будем оценивать каждый конкретный случай индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств», — сказала пресс-секретарь банка Петра Копецка. ČSOB будет действовать в соответствии с решением Чешской банковской ассоциации, однако детали пока обсуждаются.

Некоторые банки не пойдут на этот шаг. «На данный момент мы не планируем откладывать погашение кредитов. Уже сегодня мы предлагаем нашим клиентам возможность как увеличить взнос по кредиту, так и уменьшить его. Сокращение взноса продлит срок погашения», — сообщила пресс-секретарь Air Bank Яна Карасова. «Мы рассматриваем сегодняшнее заявление президиума ЧБА только как рекомендацию о возможных шагах, которые мы в данный момент не планируем», — прокомментировала пресс-секретарь Moneta Bank Зузана Филипова.

Источник: idnes.cz

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Темы
кредитование банки ЦБ Чехии
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