Хакеры атаковали университетскую больницу в Брно

Компьютерная сеть университетской больницы в Брно, крупнейшем медицинском учреждении на Мораве, была атакована неизвестным хакером.

«Это произошло в ночь с четверга по пятницу, часть компьютерной сети разрушилась, все компьютеры отключены, мы не можем работать», — сказал Павел Жара, пресс-секретарь университетской больницы в Брно. Он добавил, что пациенты, состояние которых требует оперативного вмешательства, будут прооперированы в других больницах Брно.

По словам врачей и медицинских работников, такая атака особенно в нынешней ситуации — пик безответственного цинизма. Помимо прочего, в больнице ежедневно тестируют до 20 человек на коронавирус. В четверг в Южно-Моравском крае было подтверждено три случая коронавирусной инфекции. Два человека находятся на домашнем карантине, одна женщина лежит в больнице. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил в пятницу утром о четвертом зараженном человеке в регионе.

«Это плохая новость для всех», — сказала Дана Липовска, представитель другой крупной больницы в Брно.

Источник: novinky.cz