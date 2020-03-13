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Чехи массово скупают продукты питания

Чехи массово скупают продукты питания

Марина Коханкова 1726 0
В четверг днем, после объявления чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, чехи стали массово закупать продукты в магазинах.
Чехи массово скупают продукты питания

«Мы опять наблюдаем резкий рост количества покупателей, которые приобретают в основном продукты длительного хранения. Сейчас сложно предсказать развитие ситуации, но, возможно, возникнет дефицит этих продуктов», — сказал Бронислав Матишек, управляющий директор Globus. По его словам, по-прежнему в магазинах не хватает дезинфицирующего мыла и гелей.

Пресс-секретарь сети магазинов Albert Йиржи Маречек рассказал, что теперь чехи скупают и скоропортящиеся продукты. «После того как более полутора миллионов школьников остались дома, семьи решают проблему питания на дому», — объяснил он.

Массовые покупки продуктов наблюдаются со вторника. Парковки крупных магазинов оказались заполнены сразу после объявления о закрытии школ. Ряд правительственных мер, включая введение чрезвычайного положения, вероятно, усилит рост продаж.

Интернет-магазины также зафиксировали повышенную активность со стороны покупателей. «На сайте Rohlik.cz после объявления чрезвычайного положения мы одновременно зарегистрировали более трех тысяч клиентов, тогда как в среднем в это время их не более 600», — сказал Зденек Свобода, пресс-секретарь Rohlik.cz.

Многие интернет-магазины отменили возможность оплаты наличными, чтобы исключить физический контакт с покупателями. Клиентам, которые находятся в карантине, покупки оставляют перед дверьми.

Источник: novinky.cz

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Темы
продукты магазины Чехия
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