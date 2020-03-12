Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.21
USD
23.45
RUB
0.31
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Марина Коханкова 6382 0
Правительство объявляет чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Чешской Республике с 18 часов вечера в четверг, 12 марта. Запрещается проведение мероприятий с участием более чем 30 человек, а рестораны будут закрыты с 20 вечера до 6 утра.
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Чрезвычайное положение объявляется на 30 дней. Решение о продлении этого срока принимает парламент.

«Правительство запрещает театральные, музыкальные, художественные представления, спортивные, культурные, религиозные танцевальные и другие мероприятия, а также выставки, фестивали, шоу, дегустации с 14:00 часов 12 марта, как публичные, так и частные, с участием более 30 человек одновременно», — говорится в документе.

Правительство также запрещает присутствие общественности с 20:00 до 6:00 в заведениях общественного питания. Запрещено посещение спортивных залов, бассейнов, соляриев, саун, музыкальных и социальных клубов, развлекательных заведений, публичных библиотек и галерей.

Министр здравоохранения Адам Войтех перед внеочередным заседанием кабинета министров заявил, что ситуация серьезная.

«Больше ждать нечего, правительство должно сегодня принять решение об объявлении чрезвычайного положения. В то же время в рамках своей компетенции я приму решение о возобновлении пограничного контроля на границах Германии и Австрии (запрет на пересечение границы за пределами 11 установленных пограничных переходов)», — заявил сегодня утром министр внутренних дел Ян Гамачек.

С 14 марта запрещен въезд в Чехию иностранцам из стран с высоким уровнем риска, в первую очередь речь идет о границах с Австрией и Германией. Чехам запретят путешествовать в страны Европы (Италию, Францию, Норвегию, Австрию, Испанию и др.).

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Болезни правительство Чехия
Читайте
по теме 
Чрезвычайное положение в Чехии: что это значит
12.03.2020 22:23 О Чехии
Чрезвычайное положение в Чехии: что это значит
1 0
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
12.03.2020 16:08 Общество
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
3059 0
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь
11.03.2020 14:31 Культура
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь
852 0
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
11.03.2020 09:19 Общество
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
18394 0
Последние новости:
12
марта
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
12.03.2020 16:08 Общество
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
3059 0
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
12.03.2020 13:01 Экономика
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
2930 0
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
12.03.2020 11:19 Экономика
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
316 0
Из-за коронавируса может быть перенесен срок сдачи налоговых деклараций
12.03.2020 10:00 Экономика
Из-за коронавируса может быть перенесен срок сдачи налоговых деклараций
1192 0
11
марта
В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте
11.03.2020 16:26 Общество
В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте
1089 0
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь
11.03.2020 14:31 Культура
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь
852 0
Либеньский мост закроют на два дня
11.03.2020 12:25 Общество
Либеньский мост закроют на два дня
1227 0
Карлов мост очистили от граффити
11.03.2020 09:25 Общество
Карлов мост очистили от граффити
1069 0
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
11.03.2020 09:19 Общество
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
18394 0
10
марта
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
10.03.2020 16:38 Общество
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
1449 0


Мобильная версия