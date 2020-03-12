Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Чрезвычайное положение объявляется на 30 дней. Решение о продлении этого срока принимает парламент.
«Правительство запрещает театральные, музыкальные, художественные представления, спортивные, культурные, религиозные танцевальные и другие мероприятия, а также выставки, фестивали, шоу, дегустации с 14:00 часов 12 марта, как публичные, так и частные, с участием более 30 человек одновременно», — говорится в документе.
Правительство также запрещает присутствие общественности с 20:00 до 6:00 в заведениях общественного питания. Запрещено посещение спортивных залов, бассейнов, соляриев, саун, музыкальных и социальных клубов, развлекательных заведений, публичных библиотек и галерей.
Министр здравоохранения Адам Войтех перед внеочередным заседанием кабинета министров заявил, что ситуация серьезная.
«Больше ждать нечего, правительство должно сегодня принять решение об объявлении чрезвычайного положения. В то же время в рамках своей компетенции я приму решение о возобновлении пограничного контроля на границах Германии и Австрии (запрет на пересечение границы за пределами 11 установленных пограничных переходов)», — заявил сегодня утром министр внутренних дел Ян Гамачек.
С 14 марта запрещен въезд в Чехию иностранцам из стран с высоким уровнем риска, в первую очередь речь идет о границах с Австрией и Германией. Чехам запретят путешествовать в страны Европы (Италию, Францию, Норвегию, Австрию, Испанию и др.).
Источник: novinky.cz