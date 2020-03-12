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Из-за коронавируса возможно будет перенесен срок сдачи налоговых деклараций

Из-за коронавируса возможно будет перенесен срок сдачи налоговых деклараций

Марина Коханкова 211 0
Министр финансов Чехии Алена Шиллерова планирует отложить крайний срок для подачи налоговых деклараций и уплаты налогов для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Из-за коронавируса возможно будет перенесен срок сдачи налоговых деклараций

Об этом Алена Шиллерова заявила журналистам в среду. Первый срок подачи налоговой декларации и уплаты налога в Чехии установлен до 1 апреля (при использовании услуг налогового консультанта — до 1 июля). Этот срок планируется продлить на три месяца.

«Предлагаю отложить срок подачи налоговой декларации и уплаты подоходного налога. Я хотела бы представить стабилизационный пакет на следующей неделе», — сказала министр.

«В настоящее время мы призываем налогоплательщиков использовать электронную форму подачи деклараций, если это позволяет им техническое оборудование», — сказал пресс-секретарь Минфина Томаш Вайс.

Кроме того, Шиллерова готовит пакет мер для запуска третьей и четвертой волны ЕЕТ с 1 мая. По словам министра, хотя юридически невозможно отложить начало третьей и четвертой волны электронных отчетов о продажах, министерство может решить, что проверки со стороны финансовых и таможенных органов будут необязательными в течение трех месяцев и что в этот период не будут применяться санкции.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
налоги Чехия Министерство финансов индивидуальный предприниматель
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