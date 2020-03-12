Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.21
USD
23.45
RUB
0.31
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
Из-за коронавируса может быть перенесен срок сдачи налоговых деклараций

Из-за коронавируса может быть перенесен срок сдачи налоговых деклараций

Марина Коханкова 1192 0
Министр финансов Чехии Алена Шиллерова планирует отложить крайний срок подачи налоговых деклараций и уплаты налогов для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Из-за коронавируса может быть перенесен срок сдачи налоговых деклараций

Об этом Алена Шиллерова заявила журналистам в среду. Первый срок подачи налоговой декларации и уплаты налога в Чехии установлен до 1 апреля (при использовании услуг налогового консультанта — до 1 июля). Этот срок планируется продлить на три месяца.

«Предлагаю отложить срок подачи налоговой декларации и уплаты подоходного налога. Я хотела бы представить стабилизационный пакет на следующей неделе», — сказала министр.

«В настоящее время мы призываем налогоплательщиков использовать электронную форму подачи деклараций, если им это позволяет техническое оборудование», — добавила пресс-секретарь Минфина Томаш Вайс.

Кроме того, Шиллерова готовит пакет мер для запуска третьей и четвертой волны ЕЕТ с 1 мая. По словам министра, хотя юридически невозможно отложить начало третьей и четвертой волны электронных отчетов о продажах, министерство может решить, что проверки со стороны финансовых и таможенных органов будут необязательными в течение трех месяцев и что в этот период не будут применяться санкции.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
налоги Чехия Министерство финансов индивидуальный предприниматель
Читайте
по теме 
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
05.03.2020 15:01 Экономика
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
15983 0
«Спроси Стрельцова»: как подать налоговую декларацию за год
03.02.2020 18:00 Авторские колонки
«Спроси Стрельцова»: как подать налоговую декларацию за год
5322 0
«Спроси Стрельцова»: как подать налоговую декларацию за год в Чехии
03.02.2020 17:33 Спроси Стрельцова
«Спроси Стрельцова»: как подать налоговую декларацию за год в Чехии
742 0
Налог на недвижимость в Чехии в 2020 году: как подать декларацию и когда платить
21.01.2020 12:00 Рынок недвижимости
Налог на недвижимость в Чехии в 2020 году: как подать декларацию и когда платить
4512 0
Последние новости:
12
марта
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
12.03.2020 16:08 Общество
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
3059 0
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
12.03.2020 14:13 Экономика
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
6382 0
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
12.03.2020 13:01 Экономика
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
2930 0
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
12.03.2020 11:19 Экономика
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
316 0
11
марта
В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте
11.03.2020 16:26 Общество
В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте
1089 0
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь
11.03.2020 14:31 Культура
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь
852 0
Либеньский мост закроют на два дня
11.03.2020 12:25 Общество
Либеньский мост закроют на два дня
1227 0
Карлов мост очистили от граффити
11.03.2020 09:25 Общество
Карлов мост очистили от граффити
1069 0
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
11.03.2020 09:19 Общество
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
18394 0
10
марта
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
10.03.2020 16:38 Общество
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
1449 0


Мобильная версия