Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС

Посылки из стран, которые не входят в Евросоюз, стоимостью до 22 евро (560 крон) сейчас не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Это касается и посылок, отправленных из популярного китайского магазина AliExpress. Министерство финансов Чехии представило в четверг поправку, которая устраняет это исключение.

В настоящее время все грузы из стран Европейского союза облагаются НДС. Освобождаются от налога только небольшие посылки стоимостью менее € 22. Поправка отменяет это исключение с 1 января 2021 года.

«Сложившаяся ситуация напрямую ведет к фиктивной недооценке товара так, чтобы его цена не превышала предела в 22 евро и такая посылка не облагалась бы налогом», — говорит министр финансов Алена Шиллерова. По ее словам, отмена льготы поможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов.

«Компании из Чешской Республики и других стран ЕС должны платить НДС независимо от того, сколько товаров продано. С другой стороны, компании из третьих стран могут позволить себе продавать одни и те же товары по значительно более низкой цене благодаря льготам по НДС и имеют большое конкурентное преимущество перед европейскими поставщиками», — добавила Шиллерова.

До 2011 года порог составлял 150 евро (примерно 3800 крон). Новый лимит был введен девять лет назад, напомнил директор Либерального института Мартин Панек.

«Абсолютно абсурдно и неэкономично требовать, чтобы любая небольшая посылка, даже если ее стоимость не превышает 1 доллар, подлежала таможенному оформлению. Работа вовлеченных сторон — грузополучателя, сотрудника таможни и почтовых работников — стоит гораздо дороже, чем сумма НДС, взимаемая с партии», — полагает Панек.

По данным Чешской почты, в прошлом году в стране было зарегистрировано 28 млн посылок из третьих стран, стоимость каждой из которой не превышала 22 евро. По оценкам портала Plná peněženka, только на Рождество чехи купили товары на сумму 380 млн крон в китайских интернет-магазинах.

Источник: novinky.cz