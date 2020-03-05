Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.33
USD
22.66
RUB
0.34
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
02d 10 °C
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС

Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС

Марина Коханкова 1 0
Посылки из стран, которые не входят в Евросоюз, стоимостью до 22 евро (560 крон) сейчас не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Это касается и посылок, отправленных из популярного китайского магазина AliExpress. Министерство финансов Чехии представило в четверг поправку, которая устраняет это исключение.
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС

В настоящее время все грузы из стран Европейского союза облагаются НДС. Освобождаются от налога только небольшие посылки стоимостью менее € 22. Поправка отменяет это исключение с 1 января 2021 года.

«Сложившаяся ситуация напрямую ведет к фиктивной недооценке товара так, чтобы его цена не превышала предела в 22 евро и такая посылка не облагалась бы налогом», — говорит министр финансов Алена Шиллерова. По ее словам, отмена льготы поможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов.

«Компании из Чешской Республики и других стран ЕС должны платить НДС независимо от того, сколько товаров продано. С другой стороны, компании из третьих стран могут позволить себе продавать одни и те же товары по значительно более низкой цене благодаря льготам по НДС и имеют большое конкурентное преимущество перед европейскими поставщиками», — добавила Шиллерова.

До 2011 года порог составлял 150 евро (примерно 3800 крон). Новый лимит был введен девять лет назад, напомнил директор Либерального института Мартин Панек.

«Абсолютно абсурдно и неэкономично требовать, чтобы любая небольшая посылка, даже если ее стоимость не превышает 1 доллар, подлежала таможенному оформлению. Работа вовлеченных сторон — грузополучателя, сотрудника таможни и почтовых работников — стоит гораздо дороже, чем сумма НДС, взимаемая с партии», — полагает Панек.

По данным Чешской почты, в прошлом году в стране было зарегистрировано 28 млн посылок из третьих стран, стоимость каждой из которой не превышала 22 евро. По оценкам портала Plná peněženka, только на Рождество чехи купили товары на сумму 380 млн крон в китайских интернет-магазинах.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
почта Чехия Китай таможня налоги
Читайте
по теме 
Чешская почта расширит сеть отделений Balíkovna
06.02.2020 13:00 Экономика
Чешская почта расширит сеть отделений Balíkovna
1207 0
Услуги Чешской почты подорожают с Нового года
20.12.2019 13:49 Экономика
Услуги Чешской почты подорожают с Нового года
1679 0
Почта предупредила о предпраздничном коллапсе
29.11.2019 15:15 Общество
Почта предупредила о предпраздничном коллапсе
1520 0
Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок
23.10.2019 11:00 Общество
Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок
1319 0
Последние новости:
05
марта
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
05.03.2020 13:00 Политика
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
511 0
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
05.03.2020 11:30 Общество
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
228 0
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
05.03.2020 09:10 Общество
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
219 0
04
марта
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
04.03.2020 17:11 Общество
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
5160 0
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
04.03.2020 13:45 Экономика
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
1549 0
В Чехии увеличивается количество частных школ
04.03.2020 11:21 Общество
В Чехии увеличивается количество частных школ
2312 0
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях
04.03.2020 10:05 Экономика
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях
3301 0
03
марта
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
03.03.2020 17:44 Экономика
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
2006 0
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
03.03.2020 12:44 Экономика
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
2328 0
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
03.03.2020 10:19 Общество
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
6156 0


Мобильная версия