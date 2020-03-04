Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников

Правительство Чехии одобрило инициативу Министерства внутренних дел увеличить количество сотрудников полиции на 3000 человек в течение следующих трех лет. Первые 500 вакансий будут открыты уже в апреле.

Ожидается, что большинство новых сотрудников полиции будут работать в регионах. К 2023 году количество вакансий в региональных подразделениях вырастет на 1754. «830 из них предназначено для усиления патрульной службы, сотрудники которой в регионах решают ситуации, требующие немедленного реагирования. Благодаря этому мы обеспечим реагирование на территории республики в течение 10 минут», — сказал министр внутренних дел Ян Гамачек.

Для борьбы с нелегальной миграцией необходимо создать около 300 мест в региональных управлениях. В национальных департаментах МВД ожидает расширения штата на 357 мест. В ближайшие годы число сотрудников дорожной полиции увеличится на 750. МВД таким образом реагирует на рост интенсивности дорожного движения.

С учетом 3000 новых рабочих мест полиция должна будет набрать в общей сложности 6000 сотрудников. Полиция уже несколько лет сталкивается с нехваткой людей. В период экономического роста и более высоких зарплат в частном секторе профессия стража порядка неконкурентоспособна на рынке труда.

Однако работа полицейских недостаточно привлекательна и по другим причинам. «Проблема в поведении начальства, излишней бюрократии и недостаточной оценке работы. Полиции нечем привлекать новых сотрудников», — признал Зденек Дрекслер, председатель Союза защитных подразделений.

Источник: novinky.cz