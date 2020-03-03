Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов

В течение двух лет группа Škoda Transportation инвестирует не менее 1 млрд крон (около 43 млн евро) в дочернюю компанию Škoda Vagonka. В рамках проекта Nová Vagonka будет построен покрасочный цех стоимостью 300 млн крон, IT-центр стоимостью 100 млн крон и новые производства на сумму около 200 млн крон. В результате мощности и штат предприятия удвоятся.

Об этом объявили Петр Бржезина, председатель совета директоров и президент группы Škoda Transportation, и Мартин Беднарц, председатель совета директоров Škoda Vagonka.

«Мы назвали проект Nová Vagonka, потому что, по сути, мы создаем новое предприятие. Это жизненно необходимо, потому что за последние несколько лет Škoda Transportation и Škoda Vagonka заключили ряд крупных контрактов, реализация которых невозможна без расширения производства», — пояснил Беднарц.

В настоящее время в Остраве собирают поезда в консорциуме с Siemens для Чешских железных дорог и двухэтажные поезда, которые будут курсировать по маршруту Острава — Френштат-под-Радгоштем. В обозримом будущем здесь также начнется сборка составов с низким уровнем пола для Латвийских железных дорог, с которыми был заключен контракт стоимостью 6 млрд крон, и поездов для варшавского метро по контракту на сумму почти 8 млрд крон.

В настоящее время площадь цехов Škoda Vagonka составляет около 30 тысяч квадратных метров, после реализации проекта Nová Vagonka этот показатель достигнет 60 тысяч. Крупнейшим объектом станет новый лакировочный цех, а также портальный обрабатывающий центр, который будет расположен в Витковице.

Ожидается, что инвестиции значительно улучшат показатели компании. «Сегодня мы выполняем сварку одной алюминиевой конструкции за пять дней. После окончания строительства скорость работ увеличится почти на 30%, что непременно скажется и на прибыльности предприятия», — указал Беднарц.

Источник: radio.cz