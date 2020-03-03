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Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров

Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров

Марина Коханкова 61 0
Животным в заповеднике Миловице (Нимбурк) уже не хватает места. Защитники природы пытаются найти 1,5 млн крон, чтобы расширить территорию для диких лошадей и зубров.
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров

В 2015 году два пастбища в Миловице стали домом для диких лошадей, зубров и возрожденных туров. Сейчас, по мнению экспертов, необходимо расширить территорию, чтобы здесь возникла стабильная и самостоятельно функционирующая экосистема. Стоимость проекта, в том числе строительства новых ограждений, оценивается в 2 млн крон. Около 500 тысяч крон уже собрала общественная организация Česká krajina.

«Сейчас мы решаем самые срочные вопросы, чтобы животные могли получить доступ к новым пастбищам как можно скорее», — говорит представитель этой организации Далибор Достал.

По словам защитников природы, заповедник является первым в мире, где все три вида крупных европейских копытных живут вместе. Там же созданы подходящие условия для многих исчезающих видов растений и бабочек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
животные Чехия заповедник
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