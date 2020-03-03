В Праге будут демонтированы 247 рекламных носителей

Прагу продолжают очищать от рекламы, которая портит облик города. По решению городского совета будут расторгнуты все контракты на размещение рекламы площадью до 8 кв. метров. Городское управление коммуникаций (TSK) демонтирует около 250 рекламных носителей на 100 земельных участках.

Примерно половина из указанных рекламных площадок размещена в городе незаконно, без соответствующего контракта. К этой категории относятся, например, рекламные скамейки: договор с компанией AD-Net spol. s.r.o. был расторгнут еще в сентябре 2019 года, однако реклама по-прежнему размещена на носителях. По решению суда в Праге будет демонтировано 1 411 таких рекламных скамеек.

«Объем рекламы в Праге постоянно увеличивался с 90-х годов, носители не были единообразными по форме, а многие из них сегодня представляют собой заброшенные ржавые конструкции. Кроме того, большая часть рекламы размещена нелегально. Реклама в городе нужна, но она должна регулироваться четкими правилами», — отметил заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

В 2019 году размер арендной платы, поступившей в бюджет Праги за легально размещенные рекламные носители, составил 2,2 млн крон.

Источник: praha.eu