Мэрия Праги подготовила предложения по ужесточению правил краткосрочной аренды квартир

Администрация Праги подготовила поправки, ужесточающие условия ведения бизнеса в сфере краткосрочной аренды жилья через онлайн-платформы.

Среди основных проблем в этой сфере советник мэра Праги по законодательству, государственному управлению и жилищной поддержке Гана Кордова-Марванова назвала изменение характера жилых районов, традиционно предназначенных для долговременного проживания, снижение уровня безопасности и доступности жилья для граждан, неравные условия или недобросовестная конкуренция в сфере гостиничного бизнеса. По ее словам, возможности чешских городов повлиять на решение этих проблем сейчас практически равны нулю. Поэтому в законы, которые регулируют ведение бизнеса в сфере краткосрочной аренды, необходимо внести изменения.

«Очень важно, чтобы в нашем распоряжении была информация для эффективного мониторинга того, как поставщики услуг соблюдают правила. Мы предлагаем, чтобы любой, кто организует краткосрочное размещение через онлайн-платформы, был обязан по запросу муниципалитета сообщать информацию о владельце жилья и адресах, где предоставляются эти услуги», — сказала Кордова-Марванова.

Также муниципальные органы власти смогут запрашивать у операторов онлайн-платформ информацию об объемах предоставляемых услуг. Изменения в законе о лицензировании торговли дадут муниципалитетам право издавать нормативные положения, касающиеся, например, максимального количества ночевок в одной квартире или максимального количества проживающих там лиц.

Пражский городской совет уполномочил Гану Кордова-Марванову обсудить эти инициативы с депутатами чешского парламента и сенаторами, а также с Министерством регионального развития. Предполагается, что группа депутатов внесет на рассмотрение парламента согласованные рабочей группой поправки.

Источник: praha.eu