Интерес к ипотеке с господдержкой для молодых семей в Чехии невелик

Министерство регионального развития хочет сделать государственные кредиты более привлекательными для молодежи, которая нуждается в финансировании жилья. Возрастная граница для тех, кто может рассчитывать на льготный ипотечный кредит, будет увеличена с 36 до 40 лет.

«Молодые люди хотят, чтобы мы повысили установленную границу с 36 лет до 40 лет. Сейчас мы решаем этот вопрос», — сообщила министр регионального развития Клара Досталова.

Сегодня супружеские пары могут получить льготный кредит на покупку жилья, если на момент подачи заявления одному из них менее 36 лет. Если они хотят отремонтировать квартиру, то могут получить на льготных условиях сумму до 300 тысяч крон. Если пара хочет оформить кредит на покупку квартиры, его максимальная сумма составит 1,2 млн крон, а на покупку дома — 2 млн крон. Кредит может быть выдан на срок до 20 лет.

По словам Клары Досталовой, необходимо увеличить максимальную площадь квартиры или дома, которые можно приобрести в кредит. Сейчас этот показатель составляет 75 кв. м и 140 кв. м соответственно.

«Еще одним условием сейчас является наличие 20% собственных средств, но мы бы хотели, чтобы до 90% стоимости жилья можно было взять в кредит, а оставшиеся 10% семьи платили бы сами», — сказала министр.

Минрегионразвития собирается проинформировать правительство об изменениях кредитной программы для молодежи в июне этого года. Если правительство поддержит изменения, поправки вступят в силу уже в этом году.

Источник: ceskatelevize.cz