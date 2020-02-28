Чехи берут новые кредиты, чтобы погасить старые долги

Количество чехов, задолженность которых считается рискованной, сократилось с 1,58 млн до 1,1 млн человек. Тем не менее число тех, кто погашает предыдущий кредит новым, увеличилось с 34 до 42%, показал опрос Чешской банковской ассоциации.

Ассоциация поясняет, что кредитование можно назвать рискованным в случае совпадение нескольких признаков. Например, когда потребитель желает покрыть выплаты по кредиту другим займом, когда он погашает три или более кредита одновременно или когда он занял деньги из-за долгосрочной нехватки средств.

Опрос также показал, какие категории людей наиболее подвержены риску. К ним относятся люди в возрасте 18–34 лет с низким уровнем образования (начальная школа или профессиональное образование), часто с кредитами от нескольких финучреждений. Они берут в долг для погашения предыдущих кредитов и не сомневаются в своей способности их погасить.

Чешская банковская ассоциация также выяснила, на какие цели чехи не берут кредиты в принципе. Более 80% в качестве таких событий назвали подарки к праздникам и отпуск. В основном чехи покупают в долг бытовую технику (33%), мебель (15%), автомобили и мотоциклы (16%).

Кредиты чехи оформляют в основном в банках (65%). Примерно треть (34%) занимает у родственников и друзей. Почти половина чехов имеет кредит на сумму более 100 тысяч крон.

Источник: ceskatelevize.cz