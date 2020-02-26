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В Чехии проживают 590 тысяч иностранцев

В Чехии проживают 590 тысяч иностранцев

Марина Коханкова 960 1
Министерство внутренних дел Чехии опубликовало на своем сайте статистические данные о количестве иностранцев, проживающих в республике. Из них следует, что в стране находятся более 589,9 тысячи иностранных граждан, имеющих разрешение на проживание.
В Чехии проживают 590 тысяч иностранцев

Это 338 тысяч мужчин и 252 тысячи женщин. Из общего количества иностранцев 291,1 тысячи человек имеют временный вид на жительство в Чехии, а еще 298,8 тысячи — постоянный.

Около 30%, или 212,4 тысячи из общего числа иностранцев проживают в Праге. При этом в 19 из 57 районов чешской столицы доля иностранцев превышает 20% от общего количества жителей, а в четырех районах этот показатель больше 30% (Прага 2, Штербоголы, Кунратице и Небушице).

В статистических данных не учитывается информация об иностранцах, которые прибыли в республику по безвизовому режиму или являются гражданами Европейского союза.

Источник: icpraha.com
 

 

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иностранцы Чехия статистика
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