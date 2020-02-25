Lidl увеличил зарплату кассирам — в Праге они будут получать почти 31 тысячу крон

Торговая сеть Lidl в Чехии с марта увеличит зарплату кассирам и продавцам. При полной занятости зарплата этих сотрудников до вычета налогов будет составлять в среднем 28 571 крону в различных магазинах республики. Через три года опытные кассиры смогут получать около 32 тысяч крон.

В Праге, где оплата труда выше, стартовая зарплата при полном рабочем дне достигнет 30 857 крон, а через три года сотрудники магазинов смогут получать 34 286 крон. Однако около 75% работников Lidl трудятся неполный рабочий день.

В прошлом году стартовые зарплаты в торговой сети Lidl не менялись, выросли только заработки постоянных сотрудников.

«В этом году мы снова увеличили заработную плату. Мы также вводим трехдневный оплачиваемый больничный для всех без исключения сотрудников, включая продавцов и кассиров», — рассказал Павел Стратил, глава компании.

Penny Market также принял решение об увеличении стартовой зарплаты сотрудников до 24 тысяч крон с марта этого года. Опытные сотрудники будут получать около 30 тысяч крон в месяц до вычета налогов.

В настоящее время средняя заработная плата брутто в республике, по данным Чешского статистического управления, составляет 33 697 крон. В Праге этот показатель составляет 41 720 крон в месяц.

Источник: novinky.cz