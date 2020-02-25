Подписан меморандум о реконструкции товарного вокзала Жижков

В чешской столице подписан Меморандум о сотрудничестве с целью преобразования товарного вокзала Жижков. Документ подписали министр культуры Любомир Заоралек, мэр Праги Зденек Гржиб и староста Праги 3 Йиржи Птачек. В здании бывшего вокзала помимо прочего будет расположена штаб-квартира Национального киноархива.

Подписывая меморандум, представители властей и частных компаний заявляют о своей заинтересованности в возрождении здания вокзала, которому в 2013 году был присвоен статус памятника культуры. Цель документа — согласование планов будущего развития общественного пространства, включая строительство жилых домов и школы. В одном из зданий расположится Национальный киноархив, а часть помещений вокзала будет предназначена для коммерческого использования.

«Я рад, что Прага делает все возможное, чтобы оживить здание Жижковского вокзала и его окрестности. Объект является памятником культуры и должен служить людям», — заявил мэр Праги Зденек Гржиб.

Источник: forbes.cz, praha.eu