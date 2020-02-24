Чешские компании стали предлагать работникам льготное проживание в общежитиях

В городах с высокой арендной платой, таких как Прага и Брно, растет интерес к общежитиям. Они в основном используются людьми, которые ездят в города на работу. Это одна из причин, почему некоторые работодатели предлагают сотрудникам субсидию на проживание в общежитиях.

В жилых объектах, принадлежащих различным компаниям, спрос на льготное или бесплатное проживание растет с каждым годом. Например, строительная компания Metrostav имеет свое общежитие в пражском районе Йинонице.

«Льготное проживание мы предлагаем как рабочим, так и менеджерам фирмы. Стоимость проживания составляет около 60 крон в день за место, остальное оплачивает компания», — объясняет пресс-секретарь Metrostav Войтех Костига. Он добавляет, что в услуги входит возможность аренды гаража. Это гараж на две машины с ежемесячной платой 1500 крон.

В Праге в настоящее время рабочие платят около 200 крон за день проживания в двухместном или трехместном номере. За последние пять лет цены выросли примерно на 25%. Можно также арендовать одноместные номера. Например, в Праге в районе Гарфа такое жилье будет стоить почти 13 тысяч крон в месяц.

Некоторые чешские компании строят свои собственные общежития или арендуют существующие помещения на длительный срок. Чаще всего такие общежития используются строительными, пищевыми и промышленными предприятиями.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz