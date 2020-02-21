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Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в кражах

Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в кражах

Марина Коханкова 474 1
Полиция Среднечешского края объявила в пятницу, что подозревает нескольких человек в совершении краж в расположенных у Праги домах. Все они были задержаны. Не исключено, что в числе задержанных — член организованной преступной группы.
Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в кражах

Количество случаев ограбления частных домов в Праге и прилегающих районах стало увеличиваться с сентября прошлого года (в основном в районах Прага-Восток и Прага-Запад). Сначала полиция сообщила, что на счету организованной преступной группы более 120 краж. Позднее стражи порядка уточнили, что члены ОПГ подозреваются в совершении примерно половины указанных преступлений. С начала года полиция региона зарегистрировала около 185 случаев ограбления домов и коттеджей. 

«С начала этого года количество краж уменьшается, единственное, что я могу сказать, — у нас есть подозрения в отношении конкретных лиц», — сообщил в пятницу журналистам директор отделения полиции по Средней Чехии Вацлав Кучера.

По его словам, каждый год полиция задерживает воров, которые залезают в частные дома. Задержания были и в этом году. 

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность Чехия Прага полиция ограбление
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