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В Чехии удаленно работают 4% трудоспособного населения

В Чехии удаленно работают 4% трудоспособного населения

Марина Коханкова 373 0
Количество чехов, работающих на дому, увеличивается. В то время как средний показатель по странам ЕС остается на прежнем уровне, число людей, выполняющих в Чехии работу на дому, за последние 10 лет удвоилось.
В Чехии удаленно работают 4% трудоспособного населения

«Как правило, это ИТ-сферы, административная работа, юристы», — говорит Вит Ясек, президент Союза ассоциаций работодателей.

«В течение последних трех-четырех лет работа на дому была трендом, который нам диктует рынок труда», — объясняет генеральный директор компании Servodata Мирослав Квапил Эта компания по разработке информационных систем насчитывает шестьдесят сотрудников. Около половины из них работают удаленно. «Часть офиса по сути пустует», — сказал Квапил.

«Когда я дома, работаю более восьми часов, но с перерывами, часть времени я посвящаю детям или выгуливаю собаку», — сказал Михал Фейтл, сотрудник компании Servodata. 

Взаимное доверие, по словам работодателей, является ключевым. Например, программист из города Фридек-Мистек Каролина Зитова работает в остравской компании 13 лет. Последние шесть лет она может работать в режиме homeoffice. Самым большим преимуществом, по ее словам, является время, которое иначе бы ушло на дорогу на работу.

В Чехии женщины работают на дому чаще, чем мужчины — такая ситуация складывается примерно во всех странах ЕС. В Европе первое место по количеству сотрудников, работающих удаленно, занимают Нидерланды (14%), а меньше всего таких работников в Болгарии (0,3%, 27 строчка рейтинга). Чехия в рейтинге занимает 17-ое место с показателем 4%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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работа Чехия Европа Евросоюз
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