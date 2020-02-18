Размер прожиточного минимума в Чехии увеличат до 3860 крон

С 1 апреля размер прожиточного минимума в Чехии вырастет на 13,2% и составит 3860 крон в месяц. Об этом сообщил вице-премьер Ян Гамачек после заседания правительства.

В последний раз размер прожиточного минимума повышался в январе 2012 года — на 9%. С тех пор цены в стране выросли на 13,2%, говорится в документах Министерства труда и социальных дел. После повышения прожиточного минимума увеличится размер социальных пособий, а в целом в бюджете на эти цели заложено 390 млн крон.

По словам чиновников, изменения помогут родителям или пожилым людям. Например, размер прожиточного минимума для родителей, имеющих двоих детей в возрасте пяти и восьми лет, сегодня равняется 9850 кронам, а после повышения составит около 11 140 крон. Для одинокой матери или отца-одиночки с ребенком до 4 лет данный показатель повысится с 4880 до 5520 крон, а для пенсионеров — с 5970 до 6750 крон.

Источник: denik.cz