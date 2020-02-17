В Чехии самая дорогая электроэнергия в Европе

Прага заняла первое место по стоимости электроэнергии в сравнении со столицами других европейских стран с учетом уровня жизни в этих государствах. Меньше всего за электричество платят жители скандинавских стран и Швейцарии.

Исследование проводила венгерская компания MEKH в сотрудничестве с финскими и австрийскими коллегами. В рейтинге 32 городов с самыми высокими абсолютными ценами на электроэнергию первое место занимает Берлин, второе — Копенгаген, третье — Лондон. Чешская столица оказалась на седьмой строчке.

Однако такое сравнение вводило бы потребителей в заблуждение, учитывая различия в уровне жизни в разных государствах. В связи с этим был составлен обзор цен на электроэнергию в соответствии с так называемым стандартном покупательной способности. Это искусственная валютная единица, которая лучше подходит для международных сопоставлений. Она учитывает стоимость проживания в стране. В этом рейтинге Чехия показала худший результат из всех 32 стран. Стоимость одного киловатт-часа, включая налоги, составляет 31,68 евро (почти 800 крон), что значительно выше среднего показателя по Европейскому союзу (21,59 евро) и по всей Европе (21,06 евро).

Берлин и Варшава находятся на втором и третьем местах после Праги. Со значительным отставанием за этими городами следуют Лиссабон (Португалия), Никосия (Кипр) и Бухарест (Румыния). Соседняя с Чехией Словакия занимает девятое место по стоимости электроэнергии в Европе.

На последних строчках антирейтинга расположены Хельсинки (Финляндия), Берн (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Валлетта (Мальта) и Амстердам (Нидерланды).

Источник: kurzy.cz