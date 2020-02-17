Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц

Тесты подтвердили возникновение птичьего гриппа в крупном агрохозяйстве в Пардубицком крае. Эту информацию на внеочередном брифинге в понедельник сообщил министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

Это вторая вспышка птичьего гриппа в Чехии. «К сожалению, проверка подтвердила, что это высокопатогенный тип птичьего гриппа, который смертелен для домашней птицы», — сказал Томан.

По его словам, в трехкилометровой зоне в целях профилактики должно быть уничтожено более ста тысяч домашних птиц. Для этого будут привлечены сотрудники полиции и пожарные. Аграрии будут иметь право на компенсацию в соответствии с рыночной ценой птицы.

Птичий грипп был обнаружен в птицеводческой компании Moras z Moravan. Погибать от вируса стали индюшки в Слепотице, где у компании расположено отделение. Представители компании сообщили, что смертность птицы превысила 3%. В воскресенье ветеринары взяли образцы для тестов, а в понедельник информация о вспышке птичьего гриппа подтвердилась.

Источник: novinky.cz