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Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц

Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц

Марина Коханкова 457 0
Тесты подтвердили возникновение птичьего гриппа в крупном агрохозяйстве в Пардубицком крае. Эту информацию на внеочередном брифинге в понедельник сообщил министр сельского хозяйства Мирослав Томан.
Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц

Это вторая вспышка птичьего гриппа в Чехии. «К сожалению, проверка подтвердила, что это высокопатогенный тип птичьего гриппа, который смертелен для домашней птицы», — сказал Томан.

По его словам, в трехкилометровой зоне в целях профилактики должно быть уничтожено более ста тысяч домашних птиц. Для этого будут привлечены сотрудники полиции и пожарные. Аграрии будут иметь право на компенсацию в соответствии с рыночной ценой птицы.

Птичий грипп был обнаружен в птицеводческой компании Moras z Moravan. Погибать от вируса стали индюшки в Слепотице, где у компании расположено отделение. Представители компании сообщили, что смертность птицы превысила 3%. В воскресенье ветеринары взяли образцы для тестов, а в понедельник информация о вспышке птичьего гриппа подтвердилась.

Источник: novinky.cz

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