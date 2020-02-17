Бренд UPC в Чехии с апреля перестанет существовать

С 1 апреля бренд UPC исчезнет с чешского рынка. Таким образом, сделка по покупке оператором Vodafone владельца кабельных сетей UPC будет окончательно завершена.

У клиентов UPC осталось несколько недель, чтобы решить, хотят ли они дальше получать услуги. После 1 апреля они автоматически станут клиентами Vodafone, второй вариант — отказаться от новых условий и расторгнуть договор на обслуживание.

Поглощение UPC является одним из крупнейших приобретений в истории Vodafone. Благодаря этому самый молодой отечественный оператор значительно укрепит свои позиции на рынке интернет-связи.

«Эта сделка укрепит позиции Vodafone не только как ведущего поставщика телекоммуникационных и развлекательных услуг, но и как стратегического инвестора и крупного работодателя в Чешской Республике», — заявил директор Vodafone Петр Дворжак.

Из 1,5 млн чешских семей, которые сейчас подключены к сети UPC, более полумиллиона используют широкополосный интернет, 539 тысяч – кабельное телевидение и еще 200 тысяч – стационарный телефон.

«Качественные сети нового поколения являются ключевой предпосылкой не только экономического роста Чехии. В связи с этим мы хотим и дальше поддерживать модернизацию экономики, развитие бизнеса и повышение конкурентоспособности в стране», — сказал Дворжак.

Источник: novinky.cz