Ущерб от урагана «Сабина» в Чехии оценивается в сотни миллионов крон

По состоянию на 13 февраля чешские страховые компании оценили общий ущерб, нанесенный ураганом «Сабина», в сумму свыше 590 млн крон. Об этом сообщила Ассоциация страховщиков Чехии.

Ранее по уже поданным заявлениям клиентов убытки оценивались в 350 млн крон. В результате сильного ветра, скорость которого в горах достигала 110 км/час, пострадали в основном транспортные средства и дома. Страховые компании ожидают около 21 тысячи заявлений, а средний размер убытка оценивается в 30 тысяч крон.

«Подавляющее большинство заявленных претензий, почти 18 тысяч, связаны со страхованием недвижимости, еще три тысячи касаются страхования транспортных средств и других рисков», — рассказал аналитик Чешской ассоциации страховщиков Ярослав Урбан.

По размеру ущерба «Сабина» заняла пятое место вслед за ураганом «Эберхард» (почти 700 млн крон). Ураган «Кирилл», который произошел в январе 2007 года, остается самым разрушительным природным явлением данного типа в современной чешской истории. Тогда страховщики выплатили более 2,2 млрд крон по 77 тысячам страховых случаев. Однако рекордный природный ущерб был нанесен наводнениями летом 2002 года, когда на компенсацию убытков страховщики направили 36,7 млрд крон.

Самые сильные ураганы Размер ущерба (тыс. крон) Кол-во страховых случаев Средний размер ущерба (в кронах) 1 «Кирилл» 2 225 063 76 681 29 017 2 «Герварт» 1 444 316 50 133 28 810 3 «Эмма» 1 355 047 44 028 30 777 4 «Эберхард» 696 971 24 746 28 165 5 «Сабина» 591 787 20 750 28 520

Источник: novinky.cz