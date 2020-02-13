Статистики проанализируют, как живут чешские семьи

В феврале статистики снова начали изучать, как живут чешские домохозяйства. Людей спрашивают о размере дохода и типе жилья. По всей стране сотрудники Чешского статистического управления (ČSÚ) планируют опросить 11,5 тысячи семей.

«Опрос проводится с 2005 года во всех странах ЕС по единой методологии. Таким образом, результаты позволяют проводить международные сопоставления», — пояснил Карел Адам, руководитель отдела информации ČSÚ.

За 15 лет исследований чешские домохозяйства сильно изменились: например, вырос уровень доходов. Если в 2005 году чистый средний годовой доход в семье на одного человека составлял приблизительно 105 тысяч крон, то в 2017 году этот показатель достигал почти 180 тысяч крон.

Имеют в своей собственности дом по-прежнему около 40% семей, однако доля тех, кто пользуется собственной квартирой, удвоилась. Если пятнадцать лет назад персональным компьютером или ноутбуком владели 40% семей, то сегодня — почти 80%.

В ходе опроса аналитики интересовались, что люди могут или не могут позволить себе по финансовым причинам. Например, могут ли они взять недельный отпуск: в 2005 году 42% семей ответили отрицательно, а в прошлом году так ответили только 27%.

В 2018 году каждый одиннадцатый человек в Чешской Республике, то есть менее десяти процентов населения, находились у черты бедности. Это наименьший показатель из всех изученных стран.

Согласно последним имеющимся данным, чехи удовлетворены своими личными отношениями и работой, но в меньшей степени финансовым положением. Большинство домохозяйств оценивают свой доход как средний. Более трети респондентов рассчитывают, что их жизненная ситуация улучшится. Также около 57% чехов в 2018 году прогнозировали, что их положение существенно не изменится.

Источник: ceskatelevize.cz