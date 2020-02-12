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В Праге будут протестовать против Airbnb

В Праге будут протестовать против Airbnb

Марина Коханкова 218 0
На выходных в центре Праги пройдет акция протеста против платформы Airbnb. Организаторы мероприятия хотят нестандартным образом привлечь внимание к проблемам на рынке аренды жилья в чешской столице.
В Праге будут протестовать против Airbnb

В последнее время проблемы, связанные с Airbnb, становятся все более и более очевидными не только в центре Праги.

Акция организована недавно созданной командой Stop Airbnb, а протестовать участники будут в одной из квартир, предлагаемых для краткосрочной аренды через Airbnb. Они проведут там лекции, выставки и другие культурные мероприятия. В квартире будет размещена, например, кровать Института тревожности с социальным антропологом Барборой Бировой. Во время акции организаторы будут вслух читать истории людей, которые пострадали от жилищного кризиса. 

«Мы рады, что публикации в СМИ и статистика привлекают внимание к тому, что Airbnb и другие сервисы по сдаче жилья в аренду оказывают негативное влияние на жизнь людей в Праге. Наша цель — усилить давление на Airbnb, а также напомнить о других проблемах, таких как кризис жилья в Праге и массовый туризм, который превращает город в декорации», — объясняет Ивана Т., член команды Stop Airbnb. Она напомнила, что в последние годы арендная плата в Праге возросла до такой степени, что даже представители среднего класса не могут позволить себе арендовать квартиру. Это также признают пражские политики, в том числе советник мэра Праги Гана Кордова-Марванова, которая сейчас разрабатывает проект, ужесточающий правила аренды жилья через такие сайты, как Airbnb. 

Источник: a2larm.cz

 

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Темы
протест аренда недвижимости Прага
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