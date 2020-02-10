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В 2019 году заявления на выдачу чешских виз подали 813 тысяч человек

В 2019 году заявления на выдачу чешских виз подали 813 тысяч человек

Марина Коханкова 1341 0
В прошлом году чешские консульства в различных странах мира зарегистрировали 813 158 заявлений на визы, причем половина из них приходится на россиян и украинцев. Общие визовые сборы превысили 1 млрд крон.
В 2019 году заявления на выдачу чешских виз подали 813 тысяч человек

«Уже в середине прошлого года предварительная статистика показала, что это будет рекордный период. Для государственного бюджета это означает значительный доход», — говорится в пресс-релизе чешского МИДа. В прошлом году поступления в бюджет от визовых сборов составили около 700 млн крон.

По сравнению с 2018 годом количество заявлений на визу выросло на 12,7%, а с 2015-м — на 81%. 

Города России лидируют по количеству заявлений (свыше 208 тысяч), на втором месте Киев — более 100 тысяч заявлений и Львов — 98 тысяч. В топ-3 также входят города Китая (77 тысяч заявок подано в Пекине и 38 тысяч в Шанхае). Большая часть заявок касалась так называемых шенгенских виз, действительных до 90 дней. Они в основном используются туристами, сезонными работниками и теми, кто путешествует по работе.

Из 740 тысяч заявлений на краткосрочные шенгенские визы было отклонено почти 38 тысяч заявлений, то есть около 5,1%.

Источник: idnes.cz

 

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Темы
визы Чехия Шенген туристы Россия Украина
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