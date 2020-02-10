Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.03
USD
22.93
RUB
0.36
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
02d 3 °C
Ураган Сабина в Чехии: поваленные деревья, отключение электричества и поврежденные автомобили

Ураган Сабина в Чехии: поваленные деревья, отключение электричества и поврежденные автомобили

Марина Коханкова 6536 0
Ураган Сабина ночью пересек границу с Германией и с раннего утра бушевал в Чехии. На горе Снежка скорость ветра достигала 180 километров в час. В результате около 120 тысяч человек в республике остались без электричества, во многих районах были повалены деревья и повреждены автомобили.
Ураган Сабина в Чехии: поваленные деревья, отключение электричества и поврежденные автомобили

Утром в понедельник пражский аэропорт сообщил об отмене семи авиарейсов, направлявшихся в различные города Европы. Кроме того, часть рейсов прибывает и отправляется с опозданием, сообщила пресс-секретарь аэропорта Катержина Павликова, добавив, что ситуация может меняться в течение дня.

Ботанический сад в Праге и Пражский зоопарк 10 февраля будут закрыты для посетителей — соответствующие сообщения опубликованы на сайтах организаций.

Ветер ломает деревья и затрудняет движение. Некоторые из железнодорожных маршрутов не работают из-за поваленных деревьев, в том числе полностью парализовано железнодорожное сообщение в районе Ческе-Будеёвице. Некоторые школы отменяют обучение или советуют родителям оставаться с детьми дома.

«Мы находимся в постоянном контакте с пожарными, дорожными службами, авиадиспетчерами, поставщиками электроэнергии. Они предупреждают людей о том, чтобы те были осторожны», — отметил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия Автомобили Чешские железные дороги
Читайте
по теме 
Метеорологи предупредили о штормовом ветре
07.02.2020 13:54 Общество
Метеорологи предупредили о штормовом ветре
2453 0
Сильный ветер в Чехии повредил автомобили
28.01.2020 16:31 Общество
Сильный ветер в Чехии повредил автомобили
3060 0
На выходных в Чехии немного потеплеет, снега не будет
23.01.2020 13:30 Экономика
На выходных в Чехии немного потеплеет, снега не будет
1577 0
Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой
16.01.2020 11:33 Экономика
Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой
5947 1
Последние новости:
10
февраля
В 2019 году заявления на выдачу чешских виз подали 813 тысяч человек
10.02.2020 14:08 Экономика
В 2019 году заявления на выдачу чешских виз подали 813 тысяч человек
1341 0
Чиновники лично будут убеждать россиян, живущих за рубежом, переехать в РФ
10.02.2020 10:20 Общество
Чиновники лично будут убеждать россиян, живущих за рубежом, переехать в РФ
3942 0
08
февраля
Правила краткосрочной аренды квартир в Праге ужесточат
08.02.2020 18:17 Экономика
Правила краткосрочной аренды квартир в Праге ужесточат
4228 0
Площадь перед посольством России переименуют в честь Бориса Немцова
08.02.2020 16:48 Общество
Площадь перед посольством России переименуют в честь Бориса Немцова
1712 1
07
февраля
Метеорологи предупредили о штормовом ветре
07.02.2020 13:54 Общество
Метеорологи предупредили о штормовом ветре
2453 0
В 2019 году Чехию посетили 22 млн туристов
07.02.2020 11:21 Экономика
В 2019 году Чехию посетили 22 млн туристов
1276 0
В жилом доме на Жижкове провалилась крыша
07.02.2020 09:31 Общество
В жилом доме на Жижкове провалилась крыша
1537 0
06
февраля
ČNB повысил ключевую ставку — ипотеки и другие кредиты подорожают
06.02.2020 16:02 Экономика
ČNB повысил ключевую ставку — ипотеки и другие кредиты подорожают
2104 0
Чешская почта расширит сеть отделений Balíkovna
06.02.2020 13:00 Экономика
Чешская почта расширит сеть отделений Balíkovna
770 0
У трех обменников в центре Праги отозвали лицензии
06.02.2020 10:56 Экономика
У трех обменников в центре Праги отозвали лицензии
2744 0


Мобильная версия