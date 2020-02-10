Ураган Сабина в Чехии: поваленные деревья, отключение электричества и поврежденные автомобили

Утром в понедельник пражский аэропорт сообщил об отмене семи авиарейсов, направлявшихся в различные города Европы. Кроме того, часть рейсов прибывает и отправляется с опозданием, сообщила пресс-секретарь аэропорта Катержина Павликова, добавив, что ситуация может меняться в течение дня.
Ботанический сад в Праге и Пражский зоопарк 10 февраля будут закрыты для посетителей — соответствующие сообщения опубликованы на сайтах организаций.
Ветер ломает деревья и затрудняет движение. Некоторые из железнодорожных маршрутов не работают из-за поваленных деревьев, в том числе полностью парализовано железнодорожное сообщение в районе Ческе-Будеёвице. Некоторые школы отменяют обучение или советуют родителям оставаться с детьми дома.
«Мы находимся в постоянном контакте с пожарными, дорожными службами, авиадиспетчерами, поставщиками электроэнергии. Они предупреждают людей о том, чтобы те были осторожны», — отметил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.
Источник: seznamzpravy.cz