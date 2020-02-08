Правила краткосрочной аренды квартир в Праге ужесточат

Мэрия Праги выступила с законодательной инициативой, ужесточающей правила регулирования краткосрочной аренды жилья через сервис Airbnb и другие подобные интернет-сайты.

Бизнес, связанный с краткосрочной арендой квартир, за последние пять лет развивается очень быстрыми темпами, особенно в историческом центре и прилегающих районах Праги.

«Использование квартир для краткосрочного размещения туристов, особенно в центре мегаполиса, приносит проблемы, связанные с тем, что целые дома превращаются в неформальные отели. Жители сталкиваются с различными неудобствами, такими как шум, отсутствие безопасности и т.д. К сожалению, действующее законодательство не предоставляет Праге, как и другим городам республики, эффективных инструментов для решения этой проблемы. Вот почему я подготовила законодательный план по изменению правовых норм в четырех областях», — сказала Гана Кордова-Марванова, советник мэра Праги по законодательству, государственному управлению и жилищной поддержке.

Первая поправка предусматривает обязательство платформ краткосрочного размещения туристов предоставлять муниципалитетам подробную информацию о квартирах, в которых осуществляется такая деятельность, в том числе о количестве гостей, с целью выполнения существующих обязательств, например уплаты местного налога за проживание. Во-вторых, Прага предлагает разрешить муниципалитетам принимать постановления, которые позволят им регулировать предоставление услуг краткосрочного размещения в квартирах в конкретных районах. Третья поправка направлена ​​на усиление полномочий отдельных собственников квартир и управляющих компаний в многоквартирных домах: использование жилья для краткосрочных услуг размещения потребует согласия других владельцев квартир. Четвертое предложение предусматривает изменение строительных норм и правил: постоянное использование квартир для предоставления услуг краткосрочного проживания будет подчиняться тем же строгим условиям, что и эксплуатация отеля (с точки зрения безопасности и предотвращения пожаров).

Источник: praha.eu