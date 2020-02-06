Чешская почта расширит сеть отделений Balíkovna

Чешская почта планирует увеличить количество отправленных посылок с 44 млн до 60 млн в 2022 году. Для этого предприятие намерено расширить сеть точек Balíkovna с нынешних 400 до 1500.

Об этом на пресс-конференции сообщили представители Чешской почты. Точки обслуживания клиентов Balíkovna будут размещены в отделениях почты, а также у компаний — партнеров, например в торговых центрах или на вокзалах. Там можно будет получить посылку, используя специальный код, а время ожидания не превысит пяти минут. С осени 2020 года в этих же точках можно будет не только получить, но и подать почтовое отправление.

Для сравнения: один из крупнейших игроков на этом рынке — Zásilkovna — располагает 2 800 точками в Чехии, где можно получить посылку, еще 1 200 отделениями за пределами республики. Служба доставки PPL насчитывает 1 800 точек обслуживания клиентов, а у Uloženka есть 1300 отделений для выдачи посылок и 200 для отправки.

Источник: idnes.cz