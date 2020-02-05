«Аэрофлот» ввел новые правила регистрации для пассажиров, вылетающих из Праги

Это решение обусловлено особенностями предполетного досмотра в первом терминале аэропорта имени Вацлава Гавела. Оно призвано облегчить пассажирам прохождение аэропортовых формальностей и повысить пунктуальность на данном направлении. «Аэрофлот» просит пассажиров, вылетающих из Праги, прибывать на регистрацию заблаговременно.
В сообщении авиакомпании подчеркивается, что «Аэрофлот» последовательно улучшает показатели пунктуальности за счет внедрения различных эффективных мер, в числе которых строгое выполнение правил посадки на рейс.
Источник: aeroflot.ru