Количество предпринимателей в Чехии в 2019 году уменьшилось на 20 тысяч

В прошлом году прекратили осуществлять предпринимательскую деятельность в Чехии 80 тысяч субъектов. Новые лицензии на индивидуальное предпринимательство получили 60 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные компании CRIF.

«Количество людей, которые начинают бизнес, с 2014 года практически не меняется: в среднем это 57-60 тысяч физических лиц. Однако в 2019 году было выдано рекордное количество лицензий на ИП. В то же время прекратили заниматься бизнесом на 4000 человек меньше, чем в 2018 году», — говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.

Больше всего индивидуальных предпринимателей в 2019 году было зарегистрировано в Праге (9567), Среднечешском (7810) и Южно-Моравском крае (6786). Меньше всего бизнесменов получили лицензии в Карловарском (1405), Либерецком (2380) и Пльзеньском краях (2838).

Источник: e15.cz