Срок действия первых карт Lítačka продлят — менять их не нужно

В этом году заканчивается срок действия единых транспортных карт Lítačka, которые были выданы в 2016 году. Оператор — компания ICT — совместно с пражской мэрией принял решение автоматически продлить срок действия карточек на три года.

В 2020 году заканчивается срок действия 450 тысяч карт Lítačka, выданных четыре года назад. Благодаря принятому решению владельцы карт смогут беспрепятственно пользоваться различными видами общественного транспорта в Праге и Среднечешском крае до 2023 года.

«Решив продлить срок действия карт Lítačka на три года, мы хотим облегчить жизнь пассажирам: им не придется тратить свое время на переоформление карты. Кроме того, это позволит избежать ненужных затрат на выпуск новых карт. В будущем мы также планируем продлить карты Lítačka, срок действия которых истекает в 2021 году», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Источник: praha.eu