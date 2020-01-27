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В прошлом году контролеры в Праге оштрафовали почти 250 тысяч безбилетников

В прошлом году контролеры в Праге оштрафовали почти 250 тысяч безбилетников

Марина Комарова 332 0
В прошлом году пражские контролеры выписали 246 427 штрафов пассажирам, которые пользовались услугами общественного транспорта и не покупали билеты. Это на 6% больше по сравнению с 2018 годом, когда было оштрафовано 233 тысячи человек.
В прошлом году контролеры в Праге оштрафовали почти 250 тысяч безбилетников

Транспортное предприятие Праги считает, что показатели выросли в основном из-за более интенсивной работы инспекторов. 

Брно, наоборот, сообщает об уменьшении количества безбилетников. В прошлом году инспекторы выписали в этом городе 55,5 тысячи штрафов (против 59 тысяч в 2018 году). В Брно контролеров значительно меньше, но и население города не так велико, как в Праге. 

Один из 140 пражских инспекторов проверяет в среднем от 300 до 400 пассажиров в день, при этом у 15-20 из них не оказывается билета. Администрация города отмечает, что безбилетники все чаще оплачивают штраф на месте (+25% по сравнению с 2018 годом). В основном это объясняется возможностью оплатить штраф банковской картой — раньше принимались только наличные.

Инспектор в Брно также выявляет около 15 пассажиров без билета в день, но в городе работают только 44 контролера, а по выходным их число сокращается на треть.

Обнаружить «зайца» нелегко даже опытным инспекторам. Несмотря на то, что его признаками могут быть нервозность и стремление быстро выйти на остановке, нет никакой безошибочной характеристики, типичной для пассажира без действительного проездного документа. На вопрос, кто агрессивнее всего реагирует на проверку, пражский контролер ответил: «Обычно это пассажиры с действительным билетом, которые спешат».

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Брно Прага Транспортное предприятие Праги билеты штраф транспорт
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