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На выходных в Чехии немного потеплеет, снега не будет

На выходных в Чехии немного потеплеет, снега не будет

Марина Комарова 90 0
В грядущий уик-энд в Чехии снега и заморозков не ожидается, а на следующей неделе синоптики обещают очень теплую погоду: столбик термометра поднимется до отметки в +12 градусов Цельсия.
На выходных в Чехии немного потеплеет, снега не будет

Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress. В четверг и пятницу сохранится облачная погода, температура воздуха днем составит от 0 до 4 градусов тепла. По утрам возможен туман.

В субботу утром температура будет составлять от -1 до +1°C, выглянет солнце. Днем воздух прогреется до 3-6 градусов выше нуля.

В воскресенье ожидается облачная погода, днем возможен небольшой дождь. Утром есть риск гололедицы, температура воздуха днем не превысит 6 градусов тепла.

В понедельник утром будет облачно, возможны осадки, температура воздуха составит от 0 до +4°C, зато днем в начале следующей недели столбик термометра поднимется до +10...+12°C.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия
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