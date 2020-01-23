Брошенные автомобили с просроченным техосмотром будут эвакуирировать

Депутаты чешского парламента приняли поправки в закон, согласно которым припаркованные на улицах автомобили без регистрационных знаков или с просроченным техосмотром будут эвакуировать.

Сейчас по закону убрать с парковки автомобиль можно, только если у него отсутствует двигатель или существенно поврежден кузов. Теперь городские службы смогут сделать это, если владелец автомобиля не реагирует на требование убрать машину с улицы. Расходы на эвакуацию городские службы смогут взимать с владельца.

Брошенным считается автомобиль, если у него просрочен техосмотр на срок более шести месяцев. Таким образом, с улиц исчезнут транспортные средства, на которых никто не ездит и которые при этом занимают место.

Жители чешских городов также помогают властям навести порядок на парковках. Например, в Ческе-Липе жители стали сообщать городским службам о таких автомобилях. Благодаря этому удалось эвакуировать 15 брошенных транспортных средств. Аналогичную проблему решают на уровне районов в Праге 3 и Праге 10.

Источник: irozhlas.cz