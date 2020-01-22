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Пражская мэрия хочет ограничить уличную рекламу

Пражская мэрия хочет ограничить уличную рекламу

Марина Комарова 214 0
Администрация планирует сократить количество рекламных площадей в Праге. Городской совет поручил Техническому дорожному управлению (TSK) расторгнуть контракты, на основании которых в столице были размещены сотни рекламных навигационных столбов.
Пражская мэрия хочет ограничить уличную рекламу

В этом году будут устранены рекламные вывески, похожие на дорожные знаки. «Они отвлекают водителей, мешают пешеходам в некоторых местах и ​​усложняют уборку территорий», — заявил советник мэра по транспорту Адам Шейнгерр.

В будущем должна исчезнуть реклама с автомобильных мостов, однако удалить эти рекламные носители будет сложнее, поскольку город заключил соответствующий контракт в 1992 году, а расторгнуть его можно не ранее 2022-го. Мэрия считает договоренность невыгодной для города.

«За несколько сотен рекламных носителей Прага получила несколько миллионов крон. Это не соответствует обычной цене за рекламу», — сказал Шейнгерр.

Источник: novinky.cz

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реклама Прага транспорт мост
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