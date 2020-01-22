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Ипотека дешевле уже не будет

Ипотека дешевле уже не будет

Марина Комарова 705 0
Ставки по ипотечным кредитам в 2019 году снижались, но эта тенденция заканчивается. Уже в конце года некоторые банки стали повышать тарифы. Можно ожидать, что средние процентные ставки продолжат расти в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики.
Ипотека дешевле уже не будет

Например, лидер рынка Hypoteční banka дважды повышал ставки: в начале декабря и снова на этой неделе (каждый раз на 0,2 процентных пункта). На это отреагировали банки Česká spořitelna, Raiffeisenbank, UniCredit Bank и Wüstenrot. Другие кредитные организации не исключают увеличения ставок в ближайшие дни.

Тем не менее ставки остаются ниже 3%. «Банки в настоящее время проверяют друг друга, как бы призывая не бояться постепенного повышения процентных ставок», — говорит финансовый консультант Матуш Кухалик, работающий с Home Portal.

Ипотека — например, с пятилетней фиксацией — является одним из видов инвестиций для банка. «Чтобы это было выгодно, доходность, то есть процентная ставка, должна быть как минимум выше той, что банк может получить, покупая, например, пятилетнюю государственную облигацию», — объясняет Михал Скоржепа, экономист банка Česká spořitelna.

«Если текущий оптимизм в отношении международной ситуации сохранится, мы можем ожидать увеличения доходности чешских государственных облигаций и, таким образом, небольшого повышения ставок по ипотечным кредитам», — говорит он. Возможное изменение в денежно-кредитной политике ČNB также может сыграть свою роль.

Все это означает, что доступность жилья для чехов будет снижаться. Доходы населения растут недостаточно быстро, чтобы компенсировать увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам и продолжающийся рост цен на недвижимость. По данным Чешского национального банка, последни в стране завышены в среднем на 17%.

Эксперты ожидают, что рынок немного оживится в этом году, но точно не достигнет рекордного уровня 2018 года. Количество выданных ипотечных кредитов вырастет на 5-10%. Средний размер кредита, который сейчас составляет 2,6 млн крон, также увеличится. «По нашим оценкам, он будет расти такими же темпами, что и цены на недвижимость, то есть от 100 до 200 тысяч крон в год», — говорит директор Hypoteční banka Йиржи Феикс. 

Источник: idnes.cz

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Темы
ипотеки Чехия банки кредитование
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